Joe Biden, 2024 seçimleri için aday olduğunu açıkladı | VİDEO

İrlanda gezisi sırasında gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden, seneye yapılacak başkanlık seçimleri için, "Hesabı çoktan yaptım. Yakında duyuracağım." ifadesini kullanmıştı.

"BU İŞİ BİTİRELİM"

Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeniden aday olacağını duyurdu.

Biden, "Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir an vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Ben bunun bizimki olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim" dedi.

EN YAŞLI ABD BAŞKANI

80 yaşındaki Biden halen ABD'nin en yaşlı başkanı ünvanını hali hazırda taşıyor.

Biden bir kez daha ABD Başkanı seçilirse, görevi bıraktığında 86 yaşında olacak.

Biden'ın 2024'te Başkanlık Seçimi'nde yarışabilmesi için önce Demokrat Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor.

KİMLER ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI?

ABD'de Demokrat Parti'de daha önce Marianne Williamson ve Robert Kennedy Jr. aday adaylığını açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti'de ise eski başkan Donald Trump daha önce seçimlerde yarışacağını açıklamıştı.

Donald Trump, hakkında Manhattan'da belgede sahtecilik yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan olmuştu.