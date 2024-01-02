Japonya’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Japonya'nın Ishikawa eyaletinde onlarca evin yıkılmasına ve yangın çıkmasına neden olan 7,6 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, depremde can kaybının 30’a yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre yıkımın büyük olduğu Wajima şehrinde 15 kişi, Suzu’da 6 kişi, Nanao'da 5 kişi, Hakui'de 1 kişi, Anamizu kasabasında 2 kişi, Shika kasabasında 1 kişi hayatını kaybetti. Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerini de etkileyen şiddetli depremin ardından en az 155 artçı sarsıntı yaşandı. Wajima’da 200'den fazla yapıda yangın çıktığı, yolların kapanması nedeniyle yaklaşık 500 kişinin şehirdeki havaalanında mahsur kaldığı öğrenildi.