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Japonya’da şiddetli yağış 4 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Japonya’da şiddetli yağış 4 bin haneyi elektriksiz bıraktı
27.07.2022 09:45

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Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yaklaşık 4 bin hane elektriksiz kalırken, birçok cadde göle döndü. Bazı evlerin ise suların altında kaldığı bildirildi. Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, bu kez Aichi, Mie ve Gifu eyaletlerini vurdu. Dün gece itibariyle mevsim normallerinin üzerinde yağış alan birçok bölgede caddeler göle dönerken, toplam 4 bin 30 hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. En az 11 evin sular altında kaldığını açıklayan yetkililer, kırsal kesimlerde bulunan bazı hanelerden ise yıldırım düşmesine bağlı yangın ihbarı alındığını duyurdu. Birçok kentsel kesimde araçların su basan yollarda zorlukla ilerlediği kameralara yansıdı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise riskli bölgelerde yaşayan sakinleri toprak kaymaları, sel baskınları ve yıldırım riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

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