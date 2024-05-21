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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024, 21:12 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024, 21:12

İZLE | Tayvan’da metroda bıçaklı saldırı kamerada: 3 yaralı

Tayvan’da metroda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Tayvan'ın Taichung şehrindeki metroda bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. 20 yaşındaki saldırgan, çantasından çıkardığı bıçak ve satırla rastgele metroda bulunanlara saldırdı. Saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Saldırganın elindeki satırı alarak kendini savundu.

Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde, saldırganın yolcular tarafından engellenmeye çalışıldığı görüldü. Bir yolcunun saldırganın elindeki satırı alarak kendini savunduğu, başka bir yolcunun ise elindeki şemsiye ile saldırganı durdurmaya çalıştı.

Diğer yolcularında müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek, yaralı olarak polise teslim edildi. Saldırının yaşandığı Wenxin Chongde ve Wenxin Yinghua hatları arasındaki metro seferlerine ise kısa süreliğine ara verildi.

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