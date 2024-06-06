SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 22:02 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 22:02

İZLE I SpaceX Starship'in 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı!

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX şirketine ait Starship roketi, 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamlayarak, ilk kez yeryüzüne yumuşak iniş yaptı. İşte detaylar...

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına sahip olan Starship, 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Starship, ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase alanından TSİ 15.50'de fırlatıldı. Starship ve Super Heavy olarak bilinen ilk aşama iticisi uçuşun ardından Meksika Körfezi'ne ilk kez yumuşak iniş gerçekleştirdi. Test uçuşunda, ilk kez her iki aşamada da ana hedefler başarılı şekilde gerçekleşti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk yaptığı açıklamada, "Birçok döşeme kaybı ve hasarlı bir kanada rağmen Starship okyanusa yumuşak bir iniş yapmayı başardı! Tebrikler SpaceX ekibi destansı bir başarıya imza attınız" dedi.

STARSHİP'İN 3'ÜNCÜ UÇUŞUNDA ATMOSFERE YENİDEN GİRİŞİ SIRASINDA İLETİŞİM KOPMUŞTU

Starship'in 3 deneme uçuşunda, bilinen ilk aşama iticisi Super Heavy ayrılmanın ardından Meksika Körfezi'nde suya çakılmıştı. Hint Okyanusu'na inmesi beklenen Starship ile ise atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim kopmuştu. SpaceX, Starship'in atmosfere girişi sırasında infilak ettiğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İLK 2 TEST UÇUŞU HÜSRANLA SONUÇLANMIŞTI

Starship, geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan ikinci test uçuşunda fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra havada infilak etmiş, nisan ayındaki ilk test uçuşunda ise fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi'ne düşmüştü.
Starship, 30 metre genişliğinde ve yaklaşık 400 metre yüksekliğe sahip. SpaceX roketi insanları Mars'a ve aya götürme hedefiyle tasarladı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I İsviçre'de BM toplantısında konuşan İsrailli yetkililer protesto edildi!
06.06.2024Perşembe
Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı!
06.06.2024Perşembe
İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda en az 27 kişi öldü
06.06.2024Perşembe
İZLE I Slovakya Başbakanı Fico'dan silahlı saldırı sonrası ilk açıklama: “Beni vuran yabancıya karşı kin beslemiyorum”
06.06.2024Perşembe
İZLE I Fransa meclisinde bir milletvekili Filistin bayrağı açtı! İşte o anlar...
05.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? 03:11
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?
06.06.2024Perşembe
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen itiraf etti! 00:23
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen itiraf etti!
06.06.2024Perşembe
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Servis edilen fotoğraflarla ne amaçlanıyor? 16:31
FETÖ'nün "foto" planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ne amaçlanıyor?
06.06.2024Perşembe
Külliye’de Başkan Erdoğan-Akşener zirvesi! Görüşmenin perde arkasında ne var? 03:19
Başkan Erdoğan-Akşener görüşmesinin perde arkasında ne var?
06.06.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA