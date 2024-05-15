PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 17:51 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 17:51

İZLE I Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı!

Suikast girişiminde bulunulan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun birden fazla kez vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. İşte o anlar...

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Fico'nun birden fazla kez vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Fico'nun prosedür gereği başkent Bratislava'ya ulaşması çok uzun süreceği için helikopterle Banska Bystrica'ya nakledildiği ifade edilen açıklamada, önümüzdeki birkaç saatin çok önemli olduğu vurgulandı.

Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

SIRADAKİ VİDEO
Kassam Tugayları’ndan ilk Türkçe mesaj! Ebu Ubeyde dünyaya seslendi: Gazze’deki direnişimizin kökleri Filistin dağları kadar sağlamdır
15.05.2024Çarşamba
İZLE I İtalya'da Filistin'e destek yürüyüşü!
14.05.2024Salı
İZLE I Katil İsrail'in askeri üssünde yangın çıktı!
14.05.2024Salı
İZLE I Fransa'da cezaevi minibüsüne pusu kuruldu: 2 ölü
14.05.2024Salı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
14.05.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol 00:19
Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
15.05.2024Çarşamba
Kassam Tugayları’ndan ilk Türkçe mesaj! Ebu Ubeyde dünyaya seslendi: Gazze’deki direnişimizin kökleri Filistin dağları kadar sağlamdır 02:22
Kassam Tugayları’ndan ilk Türkçe mesaj!
15.05.2024Çarşamba
Ankara Emniyeti’nde neler oluyor! ’’FETÖVARİ’’ darbe girişimi mi planlanıyor? İşte detaylar.. 06:07
''FETÖVARİ'' darbe girişimi mi planlanıyor?
15.05.2024Çarşamba
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi 00:33
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişimi
15.05.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA