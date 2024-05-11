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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024, 17:54

İZLE I İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi! “Utanın ikiyüzlü yöneticiler”

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin başlattığı Filistin’e destek gösterileri sürüyor. Üniversite içerisinde çadır kurarak Gazze’ye destek gösterisi için toplanan öğrencilere İskoçya halkı destek veriyor. İskoçya halkı bu hafta da yaklaşık 5 bin kişilik kalabalıkla Royal Mile caddesinden Edinburgh Üniversitesi’ne kadar yürüdü. Yaklaşık 2 haftadır açlık grevi yapan öğrencilere destek vermek isteyen İskoçyalılar, yürüyüşün ardından Edinburgh Üniversitesi bahçesinde toplandı. Filistin’e yönelik saldırıların son bulması çağrısında bulunan eylemciler, İsrail karşıtı slogan attı. İngiliz hükümetinin harekete geçmesini isteyen göstericiler, “Utanın ikiyüzlü yöneticiler” sloganları attı.

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