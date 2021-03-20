İzlanda'da yüzyıllardır uyuyan Fagradals Yanardağı harekete geçti

İzlanda'da 6 bin yıldır hareketsiz olan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti. Bölgedeki uçuşlar iptal edildi.

Rejkyanes Yarımadası'ndaki yanardağ, kül ve lav püskürtmeye başladı.

Keflavik kentinde tüm uçuşlar durduruldu.

Başkent Reykjavik yakınındaki yanardağ harekete geçmeden önceki 3 hafta boyunca bölgede her gün çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi.

Acil Durumlar Bakanlığı, yanardağın en yakın yoldan yaklaşık iki buçuk kilometre uzakta olduğunu belirterek yerleşimcilerin tahliyesine yönelik bir adım atılmasının düşünülmediğini açıkladı.

Bölgede yaklaşık 800 yıldır volkanik aktivite gözlemlenmediği belirtildi.