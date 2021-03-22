İtalya'da halk gıda yardımı alabilmek amacıyla uzun kuyruklarda bekliyor

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi derinden yaraladı. Koronavirüs salgınının etkisiyle ekonomik sıkıntıların ciddi şekilde arttığı İtalya'da halk, gıda yardımı alabilmek amacıyla uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bir yardım kuruluşu, şehrin 2 ayrı noktasında gıda dağıtımı yapıyor. Her gün 3 bin 500 kişi bu yardımdan yararlanıyor.





Yardım paketlerinde süt, yoğurt, peynir, bisküvi, şeker, ton balığı, bir kivi, tiramisu ve ekmek bulunuyor. İtalya genelinde yoksulların sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon artarak 5,6 milyona ulaştı.





Bu artış, son 15 yılın en yüksek seviyesine tekabül ediyor. Bicocca Üniversitesi`nden Prof. Dr. David Benassi, pandeminin etkisiyle, özellikle ülkenin kuzeyinde yaşayan çok sayıda işçi ile serbest meslek çalışanının gelirlerinin sıfırlandığını belirtiyor.





Prof. Dr. Benassi, 2020`de yoksullaşan çok sayıda ailenin gelir elde edemediğini ve gereksinimlerini karşılayamadığını ifade ediyor.