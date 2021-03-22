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İtalya'da halk gıda yardımı alabilmek amacıyla uzun kuyruklarda bekliyor

İtalya'da halk gıda yardımı alabilmek amacıyla uzun kuyruklarda bekliyor
22.03.2021 14:47
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Son dakika haberi... Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi derinden yaraladı. Koronavirüs salgınının etkisiyle ekonomik sıkıntıların ciddi şekilde arttığı İtalya'da halk, gıda yardımı alabilmek amacıyla uzun kuyruklar oluşturuyor.


Bir yardım kuruluşu, şehrin 2 ayrı noktasında gıda dağıtımı yapıyor. Her gün 3 bin 500 kişi bu yardımdan yararlanıyor.


Yardım paketlerinde süt, yoğurt, peynir, bisküvi, şeker, ton balığı, bir kivi, tiramisu ve ekmek bulunuyor. İtalya genelinde yoksulların sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon artarak 5,6 milyona ulaştı.


Bu artış, son 15 yılın en yüksek seviyesine tekabül ediyor. Bicocca Üniversitesi`nden Prof. Dr. David Benassi, pandeminin etkisiyle, özellikle ülkenin kuzeyinde yaşayan çok sayıda işçi ile serbest meslek çalışanının gelirlerinin sıfırlandığını belirtiyor.


Prof. Dr. Benassi, 2020`de yoksullaşan çok sayıda ailenin gelir elde edemediğini ve gereksinimlerini karşılayamadığını ifade ediyor.

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