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İtalya ile Rusya arasında casus gerginliği

İtalya ile Rusya arasında casus gerginliği
01.04.2021 09:46
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İtalya Donanması’nda bir fırkateynin komutanı, Rusya’ya casusluk yaparken yakalandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararını "üzüntüyle" karşıladıklarını, mütekabiliyet esasına göre atılacak adımların duyurulacağını bildirdi.


İtalya Roma Başsavcılığı donanma komutanlığında bir fırkateynin komutanı hakkında takip kararı verdi. Gemi komutanı ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli bir askerin, casusluk yaptığı belirlendi. Suçüstü yapılan İtalyan subay ile Rus yetkili arasındaki görüşmede, gizli belge transferinin 5 bin euro karşılığında yapılacağı, söz konusu belgelerde NATO ile ilgili gizli bilgilerin de olabileceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın Roma Büyükelçisi, İtalyan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Casusluk yaptıkları iddia edilen 2 Rus diplomatın ise sınır dışı edileceği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararını "üzüntüyle" karşıladıklarını, mütekabiliyet esasına göre atılacak adımların duyurulacağını bildirdi. İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazdı.
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