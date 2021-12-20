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İsviçre’de yeni Covid-19 tedbirleri yürürlüğe girdi

İsviçre’de yeni Covid-19 tedbirleri yürürlüğe girdi
20.12.2021 15:45

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İsviçre hükümeti, bugünden itibaren uygulanmaya başlayan yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Buna göre, sadece aşılı ve hastalığı atlatmış kişiler restoranlara, kültürel etkinliklere, spor ve benzeri faaliyetlere kabul edilecek. İsviçre’de hükümet, artan Covid-19 vakaları ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle yeni tedbirler geliştirdi. Ülkede bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak yeni tedbirleri açıklayan hükümet, “Sadece Covid-19 aşılarını tamamlamış ve iyileşmiş olan kişiler restoranlara, kültürel etkinliklere, spor ve benzeri faaliyetlere kabul edilecek” ifadelerine yer verdi. Açıklanan diğer tedbirler kapsamında, maske takmak zorunlu olacak ve kişilerin kendileri için ayrılmış koltuklara oturmasına izin verilecek. Maske takmanın mümkün olmadığı ve oturma yerlerinin bulunmadığı mekanlarda da ziyaretçiler Covid-19 sertifikalarını, yakın zamana ait PCR testlerini veya hastalığı atlattıklarına dair kanıt göstermek zorunda olacaklar. Özel toplantılardaki katılımcı sayısı da maksimum 10 kişi ile sınırlandırılırken, tedbirler 16 yaş ve üstü kişileri kapsayacak. Evden çalışma, mümkün olan her yerde tekrar zorunluluk haline gelecek.

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