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İsveç'te YPG/PKK krizi! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı

İsveç'te YPG/PKK krizi! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı
06.06.2022 12:26

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Son dakika haberi! İsveç'te Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in ülkenin tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirterek hükümetin Kakabaveh'in isteklerine boyun eğmemesi için öneri sundu. Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti. Başbakan Andersson, Johansson hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse, hükümet olarak istifa edeceklerini açıklamıştı.

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