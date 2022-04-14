RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı
14.04.2022 20:45

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:28
Sekreteriyle öpüşürken...
Dünya 01:32
Viktor Medvedçuk eşi Başkan...
Dünya 03:18
İngiltere'de rekor enflasyon
Dünya 01:57
Putin: Operasyonlarımız...
Dünya 01:39
Filipinleri tropikal fırtına...
Dünya 05:41
İmran Han dönemi bitti! Yerine...
Dünya 05:26
Fransa cumhurbaşkanını seçiyor
Dünya 00:35
Peskov: Ukrayna’da ciddi...
Dünya 09:36
Zelenskiy BMGK’ya seslendi:...
Dünya 01:49
Macaristan'da tren kazası! Çok...
Dünya 02:33
Kiev bölgesinde 410 sivilin...
Dünya 00:55
Güney Kore’de iki eğitim uçağı...

Avrupa'da İslam düşmanları kol geziyor... İslam'a karşı düşmanlığıyla bilinen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Dünya Videoları

İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana geldi.

IRKÇI RASMUS PALUDAN KUR'AN-I KERİM YAKTI
Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktı.

Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi.

Grup, ırkçı Paludan'ın provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu.

Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırak duruma tepki gösterdi.

"BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI ANLAMIŞ DEĞİLİM"
Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçı İslam düşmanı Paludan'ın yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, şu görüşleri dil getirdi:

"İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim."

İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL
Skandal olay Rasmus Paludan'ın imza attığı ilk skandal değil.

Paludan daha önce de yine İsveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

SON DAKİKA