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İsveç’te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

İsveç’te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
09.07.2021 00:24 - Son Güncelleme: 09.07.2021 00:27
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İsveç'in Örebro kentinde paraşütçüleri taşıyan çift motorlu uçak kalkıştan hemen sonra düştü. Uçakta biri pilot, 8'i paraşütçü olmak üzere 9 kişinin bulunduğunu bildirilirken uçaktakilerin çoğunun öldüğü açıklandı.


İsveç'in Örebro kentinde paraşütçüleri taşıyan çift motorlu uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Örebro Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Lars Hedelin, yaptığı açıklamada, Örebro Havaalanı'ndan yerel saatle 19. 22'de havalanan çift motorlu uçağın, kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.

UÇAKTAKİLERİN ÇOĞU ÖLDÜ
Uçakta biri pilot, 8'i paraşütçü olmak üzere 9 kişinin bulunduğunu kaydeden Hedelin, kesin sayı vermezken uçaktakilerin çoğunun öldüğünü duyurdu.

Yerel basına göre, kazanın motor arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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