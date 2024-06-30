İsrail, Gazze’de ve Batı Şeria’da saldırılara devam ederken gazeteci-yazar Gideon Levy’nin İsrail işgalini Tel Aviv’in yüzüne vurduğu konuşması yeniden gündem oldu. Levy, Gazze’de bir savaş ya da çatışma değil İsrail zulmü olduğunu söylerken “Öyle ya da böyle sona ermesi gereken acımasız bir İsrail işgali var.” dedi. İsrail rejimini “apartheid” olarak tanımlayan Levy, “Bu rejim “apartheid”dan başka bir şekilde tanımlanamaz! Orada bir toprak parçasını iki halk paylaşıyor. Bir halk dünyadaki tüm haklara sahip. Diğer halkın ise hiçbir hakkı yok.” şeklinde konuştu.