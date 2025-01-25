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İsrail’in serbest bıraktığı 16 Filistinli Gazze’de
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İsrail'in serbest bıraktığı 16 Filistinli Gazze'de

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 22:33

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında ikinci esir takası gerçekleştirildi. Takas çerçevesinde İsrail, 4 esiri serbest bırakırken karşılığında 200 Filistinli rehine serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinli rehinelerin 16'sı, Kerem Şalom sınır kapısından konvoylarla Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. Burada sevinç gösterileriyle karşılanan rehineler, tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı. Daha sonra sağlık kontrolleri için güneydeki Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne götürüldüler.

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