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İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybı 2 bin 986’ya yükseldi
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İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybı 2 bin 986’ya yükseldi

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 23:14

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 986’ya yükseldiğini bildirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 986’ya, yaralıların sayısının ise 13 bin 402’ye yükseldiğini ifade etti. Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 772'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı.

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