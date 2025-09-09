PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının ilk anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bunlar da Var

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
