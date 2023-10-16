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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 22:46 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 23:07

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı!

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10’uncu günde devam ederken, Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına roket saldırıları sürüyor.

Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. Demir Kubbe, atılan en az 2 roketi havada imha ederken, kaç roketin fırlatıldığı ve yerleşim yerine isabet edip etmediği henüz bilinmiyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısının sorumluluğu üstlenildi. Tel Aviv'den önce ise Sderot kentine roket saldırısı düzenlenmiş, iki roketin yerleşim bölgesine düştüğü belirtilmişti. Yetkililer, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklamıştı.

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