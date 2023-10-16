Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. Demir Kubbe, atılan en az 2 roketi havada imha ederken, kaç roketin fırlatıldığı ve yerleşim yerine isabet edip etmediği henüz bilinmiyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısının sorumluluğu üstlenildi. Tel Aviv'den önce ise Sderot kentine roket saldırısı düzenlenmiş, iki roketin yerleşim bölgesine düştüğü belirtilmişti. Yetkililer, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklamıştı.