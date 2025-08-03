İsrail’in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'ye paraşütle insani yardım malzemesi indirildi

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İsrail'den yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırı!