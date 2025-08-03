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İsrail'den yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırı!

Gazze'deki insani krizi derinleşerek büyüyor. Her gün çok sayıda kişi açlığın pençesinde şehit oluyor. Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararlarının gölgesinde İsrail'in göstermelik olarak girişine izin verdiği yardımlar ise yağmalanıyor. Gazze, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde açlık, susuzluk ve kaosa mahkum ediliyor. Gazze'deki aç bırakma politikası Hamas'ın elindeki İsraillileri rehineleri de etkiliyor. İsrail'in dayattığı açlıktan iskelete dönen esir, kaldığı tünelde mezarını kazmaya başladı. Netanyahu'ya lanet okudu. Soykırımcı Netanyahu görüntüler karşısında "şok olduğunu" söyledi.

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