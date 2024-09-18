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İsrail'den Hizbullah'a eş zamanlı ikinci siber saldırı! Görüntüler ortaya çıktı | BMGK acil toplanacak
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İsrail'den Hizbullah'a eş zamanlı ikinci siber saldırı! Görüntüler ortaya çıktı | BMGK acil toplanacak

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 21:11 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 21:11

Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah'ın iletişim araçları bugün yeniden patlatıldı. Hizbullah kaynakları, bugün yapılan saldırıda karargahta yer alan telsizlerin patlatıldığını duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 12 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şehrin farklı noktalarından dumanlar yükseldiği görüldü. BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak. Peki, Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, dakika dakika bölgeden gelişmeler…

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