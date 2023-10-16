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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 19:58 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 20:14

İsrail'den bir fosfor bombası daha!

7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Fosfor bombaları ile katliam yapan İsrail, Gazze'deki sivilleri "Evlerinizi terk edin" diyerek yerinden etti sonra da sivil konvoylarını bombaladı. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. BM, Gazze'deki çocuk ölümlerinin Ukrayna'daki çocuk ölümlerini geçtiğini açıkladı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi. BM, Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.Öte yandan işgalci İsrail'in Gazze'den tek çıkış yolu olan Refah Sınır Kapısı'nı vurduğu bildirildi. Öte yandan İsrail bir kez daha fosfor bombası kullandı.

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