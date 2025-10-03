PODCAST
İsrail, Sumud Filosu’nun son teknesini de yasa dışı şekilde ele geçirdi
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 13:21
Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekneyi de ablukayla alıkoydu.
