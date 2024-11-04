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İsrail ordusu, Şam'a düzenlenen saldırıyı üstlendi
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İsrail ordusu, Şam'a düzenlenen saldırıyı üstlendi

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 22:43

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısını üstlendiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının vurduğu belirtilen hedeflerin Hizbullah'ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimler olduğu öne sürüldü.

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edilmişti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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