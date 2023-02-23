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İsrail güçleri işgal altındaki Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdü, 102 kişiyi yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdü, 102 kişiyi yaraladı
23.02.2023 00:30

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail kuvvetlerince bugün (22 Şubat) Batı Şeria’daki Nablus şehrinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve sivillerin de bulunduğu en az 10 Filistinli'nin hayatını kaybetmesini ve 100’den fazla kişinin yaralanmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." denildi. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 11'e çıktı. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun Nablus kentinde 10 Filistinliyi öldürmesini şeker dağıtarak kutladı.

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