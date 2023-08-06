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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 22:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 23:09

İsrail güçleri içinde Filistinlilerin bulunduğu araca kurşun yağdırdı: 3 ölü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria'da içerisinde 3 Filistinlinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Araçta bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin yakınlarında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), içerisinde 3 Filistinlinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aracın içerisinde bulunan 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırı düzenlemeye giden bir timi engellediği aktarılarak, söz konusu kişilerin Gazze Şeridi'nden yönetildiği ve İsrail güvenlik güçlerine karşı düzenlenen saldırılara katıldıkları öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik güçlerini düzenledikleri operasyonu överek, İsrail'in düşmanlarına karşı her zaman her yerde harekete geçmeye devam edeceğini vurguladı.

Saldırının ardından Filistinlilerin cansız bedenlerinin içerisinde bulunduğu araç zırhlı araç tarafından bölgeden çekildi.

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