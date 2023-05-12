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İsrail Gazze'de apartmanı vurdu! Çok sayıda yaralı ve ölü var

İsrail Gazze'de apartmanı vurdu! Çok sayıda yaralı ve ölü var
12.05.2023 19:30

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El-Nasr Mahallesi'nde bulunan bir apartmanı vurduğu bildirildi. Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Shifa Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının ise 110'a yükseldiği kaydedildi.

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