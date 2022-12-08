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İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü
08.12.2022 12:06

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Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de Filistinli sivillere açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden ikisinin 29 yaşındaki Sidqi Zakarneh ve Tariq al-Damej ve 46 yaşındaki Atta Shalabi olduğu belirlendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise baskın sırasında 15 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.
İsrailli yetkililere göre, bu yıl İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti.

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