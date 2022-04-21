RAMAZAN İMSAKİYE
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İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev’e ziyarette bulundu

İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev’e ziyarette bulundu
21.04.2022 12:19

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i desteklemek için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtilen ziyarette, İspanya Başbakanı Sanchez ve Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ukraynalı yetkililer tarafından karşılandı. Başbakan Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kiev’e geldim. Ukrayna, İspanya’nın dayanışması ve bağlılığına sahiptir” dedi.

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