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İspanya karıştı! Rapçi Pablo Hasel'in destekçileri sokaklara döküldü

İspanya karıştı! Rapçi Pablo Hasel'in destekçileri sokaklara döküldü
17.02.2021 01:47
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Son dakika haberi... İspanya'da sokaklar karıştı. Pablo Hasel'in Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından ortalık karıştı. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin tüm büyük kentlerinde 80'den fazla belediyede ve Valensiya'da meydanlara inen ve çoğunluğu aşırı sol gruplara bağlı olan binlerce kişi "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.


Son dakika haberi... İspanya'da sokaklar karıştı. Pablo Hasel'in Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından ortalık karıştı. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin tüm büyük kentlerinde 80'den fazla belediyede ve Valensiya'da meydanlara inen ve çoğunluğu aşırı sol gruplara bağlı olan binlerce kişi "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.
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