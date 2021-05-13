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İşgalci İsrail’İn fanatik Yahudileri Lod’da camiye saldırdı

İşgalci İsrail’İn fanatik Yahudileri Lod’da camiye saldırdı
13.05.2021 01:46
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İsrail’in Lod kentinde sokağa çıkma yasağına rağmen şiddet olayları devam ediyor. Yasağa rağmen sokağa inen fanatik Yahudiler, Al-Nour Camisi'ne saldırdı. Caminin minaresinden yapılan anonslar ile caminin korunması için kentteki Müslümanlardan yardım istendi. Yerel kaynaklar, Al-Nour Camisi'nin yanı sıra kentteki Al-Omari Camisi'ne de saldırı yapıldığını aktardı. Lod kentinin 77 binlik nüfusunun üçte birini Filistinliler oluşturuyor.


Öte yandan bir Yahudinin Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmişti.

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