SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 12:48 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 12:58

İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor

Katil İsrail Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı. Filistin'in kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail sivil insanların bulunduğu hastanelerin çevresini de hedef almaya devam ediyor. Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları ise İsrail’in Netivot kentine füze attı. Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail şehir merkezine doğru tanklarıyla ilerlerken Fİlistinli savaşçılar ise işgalciye karşı direniyor.

SIRADAKİ VİDEO
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü: Filistin'i özgürlüğüne kavuşturması için Tanrı'ya dua ediyoruz
30.10.2023Pazartesi
Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
30.10.2023Pazartesi
İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı! ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor"
29.10.2023Pazar
Kudüs Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştu!
29.10.2023Pazar
Dağıstan’daki havalimanında İsrail’den gelen uçak nedeniyle arbede çıktı
29.10.2023Pazar
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar 08:39
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker!
30.10.2023Pazartesi
Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış 00:35
Bilal Hancı ifşa oldu! İhaneti anbean yayınlandı
30.10.2023Pazartesi
Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı 00:40
Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı!
30.10.2023Pazartesi
İZLE 📺 Safir 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! 00:30
İZLE 📺 Safir 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
30.10.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA