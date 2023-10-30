Katil İsrail Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı. Filistin'in kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail sivil insanların bulunduğu hastanelerin çevresini de hedef almaya devam ediyor. Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları ise İsrail’in Netivot kentine füze attı. Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail şehir merkezine doğru tanklarıyla ilerlerken Fİlistinli savaşçılar ise işgalciye karşı direniyor.