İşgalci İsrail Gazze’deki saldırılarına devam ediyor! Sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor |VİDEO

İsrail ordusu Gazze’de sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Görüntülerde yoğun bombardıman altında olan bir bölgeye yakın evin penceresinde ateşler çıkıyor. Filistin'de çocukların çığlıkları ve tekbir sesleri birbirine karışmış durumda...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

Gazze Şeridi, İsrail ordusu tarafından havadan ve karadan şiddetli bir şekilde vurulurken korkunç bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde yoğun bombardıman altında olan bir bölgeye yakın evin penceresinde ateşler çıkıyor.

Filistin'de çocukların çığlıkları ve tekbir sesleri birbirine karışmış durumda...