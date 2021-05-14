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İşgalci İsrail Gazze’deki saldırılarına devam ediyor! Sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor |VİDEO

İşgalci İsrail Gazze’deki saldırılarına devam ediyor! Sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor |VİDEO
14.05.2021 01:30
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İsrail ordusu Gazze’de sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Görüntülerde yoğun bombardıman altında olan bir bölgeye yakın evin penceresinde ateşler çıkıyor. Filistin'de çocukların çığlıkları ve tekbir sesleri birbirine karışmış durumda...


, Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

, İsrail ordusu tarafından havadan ve karadan şiddetli bir şekilde vurulurken korkunç bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde yoğun bombardıman altında olan bir bölgeye yakın evin penceresinde ateşler çıkıyor.

'de çocukların çığlıkları ve tekbir sesleri birbirine karışmış durumda...

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