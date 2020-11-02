İşgalci Ermenistan ordusu çöküyor! Cephe hattından sıcak haberler...

Son dakika haberi... Cephe hattından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusuna cephede ağır kayıplar verdirmeyi sürdüren Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait son 24 saat içerisinde imha edilen askeri araç ve silah sistemlerinin sayısını açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada cephane ve yiyecekleri tükenen Ermenistan ordusuna bağlı bazı birliklerin cephelerden geri çekildiği de vurgulandı. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.





İMHA EDİLEN ASKERİ ARAÇ VE SİSTEMLER

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

CEPHANE VE YİYECEKLERİ TÜKENDİ

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.