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İran'dan İsrail'e füzeler ateşlendi! Tel Aviv'e füze yağmuru kamerada
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İran'dan İsrail'e füzeler ateşlendi! Tel Aviv'e füze yağmuru kamerada

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 23:41 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 23:41

İsrail ordusu Lübnan’da kara saldırısına başladı. İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e 200'den fazla balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. İran'dan yapılan açıklamada saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran, İsrail'in aksine 500 füzenin ateşlendiğini bildirdi. Devrim Muhafazları İran'dan ateşlenen Fettah füzelerinin ateşlenme görüntülerini paylaştı. Peki, Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

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