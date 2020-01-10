İran’daki uçakla ilgili şok suçlama: 'Ukrayna uçağını İran düşürdü' 10.01.2020 10:21

İran'ın Irak'ta ABD üslerine yaptığı saldırılar sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın füzelerin isabet etmesi sonrası düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere Kanada Başbakanı Trudeau ve İngiltere Başbakanı Johnson uçağın İran füzesi tarafından vurulduğunu iddia etti.

İran'ın Irak'taki Amerikan hedeflerine gerçekleştirdiği füze saldırısı sırasında Tahran'dan havalanan ancak kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 176 kişiye mezar olan uçakla ilgili tartışmalar sürüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna uçağının İran füzesi nedeniyle düştüğüne dair bulguların olduğunu açıkladı. İngilizler uçakla ilgili ellerinde bulunan raporların endişe verici olduğunu belirterek şeffaf bir soruşturma süreci yaşanması çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump ise "Biri bir hata yapmış olabilir. Kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var" diyerek uçağın İran ordusu tarafından düşürülmüş olabileceğini ima etmişti.

Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı yetkililerse, uçağın İran tarafından kazara vurulmuş olabileceğini öne sürmüştü.

KANADA: ELİMİZDE KANITLAR VAR

Düşen uçakta 63 vatandaşını kaybeden Kanada Başbakanı Trudeau, akşam üzeri kameraların karşısına geçerek düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trudeau, "Birden fazla kaynaktan aldığımız istihbaratlar var. İstihbarat bilgilerine göre uçak İran'ın hava savunma füzesiyle vurularak düşürülmüş. Olay kasıtlı olarak gerçekleştirilmemiş olabilir" dedi.

Trudeau, net bir karara varmak için henüz erken olduğunu belirttiği açıklamasında Kanadalı uzmanların olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edebilmesi için İran'a iş birliği çağrısında bulundu.

İRAN: TAHRAN'A KARŞI AÇILAN PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna'ya ait uçağın İran füzesiyle vurulduğuna dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Rebii, "Ukrayna uçağının vurulduğuna dair haberler, Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, "Kanada, uçağın düşüşüyle ilgili istihbaratı Tahran'la da paylaşsın" çağrısında bulundu.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA'da yer alan habere göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer de, düşen uçağın vurulmadığına dair delillerin bulunduğunu ve İran'ın gerektiğinde belgeleri paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu.