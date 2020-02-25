İran'da Koronavirüse yakalanan Sağlık Bakanı Yardımcısının kamera önünde ter döktüğü anlar olay yarattı - Video 25.02.2020 16:37

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Herirçi'nin Koronavirüse yakanlandığını açıklamasından sonra dikkatler bir gün önce düzenlenen basın toplantısındaki görüntüsünü akıllara getirdi. Basın toplantısında İran hükümetinin virüsü kontrol altına almaya başladığı ifadelerini kullanan Herirçi'nin kameralar önünde ter döktüğü ve sürekli olarak terini, burnunu sildiği kameraya yansıyor. İşte dünyayı sarsan corona virüse (Covid-19) yakalanan bakan yardımcısının olay yaratan anları...

İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullandı.

Herirçi'nin Koronavirüse yakanlandığını açıklamasından sonra dikkatler bir gün önce düzenlenen basın toplantısındaki görüntüsünü akıllara getirdi. Basın toplantısında İran hükümetinin virüsü kontrol altına almaya başladığı ifadelerini kullanan Herirçi'nin kameralar önünde ter döktüğü ve sürekli olarak terini, burnunu sildiği kameraya yansıyor.