RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı

Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı

Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı
02.04.2023 15:24

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:02
691 yıl ileriden geldim diyen...
Dünya 00:25
Bir İsrail polisinin aracıyla...
Dünya 00:49
ABD’de gece kulübünde katliam...
Dünya 00:44
Tahıl koridoru anlaşması 2 ay...
Dünya 01:54
Suriye konulu dörtlü...
Dünya 00:33
ABD'deki 2008 krizinin...
Dünya 00:57
2011 yılında ölen ve zaman...
Dünya 00:49
Almanya'daki kilise...
Dünya 00:35
Tavandan düşen 25 kilogramlık...
Dünya 01:48
Rusya ile ABD arasında kritik...
Dünya 00:24
Karadağ'da mahkeme binasında...
Dünya 00:18
Yunanistan'daki tren kazasında...

Irak’ın başkenti Bağdat’ta inşaat halindeki bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 8 işçi kurtarıldı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta inşaat halinde bulunan bir alışveriş merkezinde çökme meydana geldi. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından 8 işçinin enkaz altında kaldığı kaydedildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, 8 işçiyi enkaz altından çıkararak hastaneye sevk etti. İlk belirlemelere göre, kolonlarda meydana gelen bir kazanın olayı tetiklediği ifade ediliyor. Kazanın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için olay yerine uzman bir ekip çağırıldı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA