İngiltere'nin ulusal havayolu şirketi British Airways'te seks işçisi 'hostes' skandalı! İç çamaşırlarını bile satmış

Son dakika haberi... İngiltere'nin ulusal havayolu şirketi British Airways'te çalışan bir hostesin seks işçisi olarak çalıştığı ve müşterilerine uçuş sırasında "yetişkin eğlencesi" vaat ettiği, hatta iç çamaşırlarını sattığı iddia ediliyor. BA personelin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı. İkinci iş olarak seks işçiliğini seçen hostesin, "Buluşmak için teminat bedeli olarak 50 pound ödemeniz gerekiyor. Taleplere bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Pazarlık yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; adı açıklanmayan uçuş görevlisi, "hizmetlerinin" reklamını sosyal medya üzerinden yayınladığı fotoğraflarla yapıyor.





BA'in Londra Heatrow Havalimanı'nda çalışan bir üyesi olmakla övündüğü belirtilen uçuş görevlisinin iç çamaşırları için 25 pound istediği aktarıldı.





İkinci iş olarak seks işçiliğini seçen hostesin, "Buluşmak için teminat bedeli olarak 50 pound ödemeniz gerekiyor. Taleplere bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Pazarlık yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.





ŞİRKETTE RAHATSIZLIK YARATTI

Skandal niteliğindeki olay British Airways'te büyük yankı uyandırdı. Bir hostesin part-time seks işçiliği yapması şirketteki meslektaşlarının tepkisine yol açtı.





İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Açıkça kendini satıyor ve British Airways uçaklarında çekilen fotoğraflarını kullanarak işinin reklamını yapıyor. Havayolu şirketinin üniformasını giyiyor ve hostes olduğuna dair şüphe yok" ifadelerini kullandı.





Bir başka havayolu çalışanı ise hostesin Covid-19 nedeniyle yapılan kesintilerden dolayı maaşındaki eksiği tamamladığını yorumunda bulundu.





British Airways ise hostesin kimliğinin tespit edilmesi için soruşturma başlattı. The Sun'a konuşan şirket sözcüsü, "Her zaman tüm çalışanlarımızdan en üst standartta davranış sergilemelerini bekliyoruz. İddiaları araştırıyoruz" açıklaması yaptı.