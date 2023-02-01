Haberler Dünya Videoları İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi

İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi

İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi
01.02.2023 20:29

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:14
Çin’de 130 metre yüksekliğe...
Dünya 02:00
Nijerya'da yolcu otobüsünün...
Dünya 00:36
Azerbaycan Büyükelçiliği...
Dünya 02:49
İran'daki Azerbaycan...
Dünya 01:06
Meta 2 yılın ardından eski ABD...
Dünya 00:55
ABD'de 25 katlı binada yangın!...
Dünya 01:02
Bir ülke daha SİHA alacak!
Dünya 03:16
Fransa'da gençler de sokağa...
Dünya 00:49
Ünlü futbolcu cinsel tacizden...
Dünya 04:43
Ukrayna'da helikopter kazası!...
Dünya 01:36
'Babaların Babası' ünlü mafya...
Dünya 00:48
İpe bağlı çemberle gösteri...

İngiltere’de yarım milyon kişi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarına zam talebiyle iş bırakarak, ülkedeki son 10 yılın en büyük grevine imza attı. İngiltere'de aralarında öğretmenlerin, memurların, itfaiyecilerin, otobüs şoförlerinin ve makinistlerin de bulunduğu yarım milyon kişi, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Ülkede düzenlenen son 10 yılın en büyük grevine “Çarşamba Yürüyüşü” adı verilirken, çoğu okul kapandı, toplu ulaşım durma noktasına geldi. Hükümet, grev nedeniyle sınır kontrollerinde yaşanabilecek aksakların önüne geçmek için orduya hazır olma talimatı verdi. Protestocular, geçinmekte zorlandıklarını belirterek, hızla artan gıda ve enerji fiyatları karşısında faturaları ödemekte zorlandıklarının ve enflasyonun üzerinde maaş artışı istedi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA