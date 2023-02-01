İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi

İngiltere’de yarım milyon kişi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarına zam talebiyle iş bırakarak, ülkedeki son 10 yılın en büyük grevine imza attı. İngiltere'de aralarında öğretmenlerin, memurların, itfaiyecilerin, otobüs şoförlerinin ve makinistlerin de bulunduğu yarım milyon kişi, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Ülkede düzenlenen son 10 yılın en büyük grevine “Çarşamba Yürüyüşü” adı verilirken, çoğu okul kapandı, toplu ulaşım durma noktasına geldi. Hükümet, grev nedeniyle sınır kontrollerinde yaşanabilecek aksakların önüne geçmek için orduya hazır olma talimatı verdi. Protestocular, geçinmekte zorlandıklarını belirterek, hızla artan gıda ve enerji fiyatları karşısında faturaları ödemekte zorlandıklarının ve enflasyonun üzerinde maaş artışı istedi.