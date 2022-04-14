Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan İngiltere, uzun süredir eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yasak aşk skandalını konuşuyor.

Sekreteri Gina Coladangelo ile birlikte parlementoda öpüşürken yakalanan Matt Hancock istifa etmişti. Evli olan Hancock'un eşi de boşanma davası açmıştı. Ada'yı karıştıran skandalın ardından yeni gelişmeyi duyurdular.

Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yardımcısı Gina Coladangelo ile bakanlıkta öpüşürken kameraya yakalanınca işini ve eşini kaybetmişti. 9 ay süren davanın ardından Hancock, tek bir suçlama bile olmadan özgürlüğünü kazandı.

Üst düzey avukat Gavin Millar QC, kararı memnuniyetle karşıladı ama bu kadar uzun sürmemesi gerektiğini de vurguladı.

Dokuz ay süren soruşturmanın, en az 35.000 £'a mal olduğu belirtildi.

Davanın ardından milletvekili Julian Knight, bunun tam bir zaman ve çaba kaybı olduğunun kanıtlandığını söyledi.