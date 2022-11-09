İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'ya yumurta fırlatıldı!

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şok yaşadı.

YUMURTA FIRLATTILAR

Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla yumurtalı saldırıya uğradı. Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe'ye isabet etmezken, polis tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre yaka paça gözaltına alınan şahıs, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi" şeklinde bağırdı.

Kralı karşılayan kalabalık ise "Tanrı, Kralı korusun" ve "Yaptığından utan" diye sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Kral Charles daha önce de protesto edilmişti. Charles geçtiğimiz ay Gallerin başkenti Cardiff'te toplanan kalabalıklar tokalaşırken büyük bir tepkiyle karşılaştı.

GEÇİT TÖRENİ TEPKİSİ: PARASINI ÖDEMEK ZORUNDAYIZ

Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi.

Söz konusu kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.

"SİZİN İÇİN 100 MİLYON STERLİN ÖDÜYORUZ"

O sırada Charles'ın koruması hemen araya girdi.

Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles ilerlemeye devam etti.