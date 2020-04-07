İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı yoğun bakımda! İşte başbakanı yoğun bakıma götüren süreç ve son durumu! | Video 07.04.2020 13:49

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünyayı esir alan koronavirüs hakkında tartışmalı ifadeleriyle gündeme gelmişti. Salgınla mücadelede bazı kesimlerce geç kalmakla suçlanan Johnson'ın kendisi de virüs kaparak yoğun bakıma alındı. İşte Boris Johnson’u yoğun bakıma getiren süreç…

Başbakan Johnson'ı yeni tip koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma götüren süreç şöyle:

28 Şubat'ta Başbakan Johnson, bir hastaneyi ziyaret ederek Kovid-19 hastalarıyla fotoğraf çektirdi.

3 Mart'ta Johnson, yaptığı açıklamada, "Geçen gece birkaç koronavirüs hastasının olduğu bir hastanedeydim. Hastalarla el sıkıştım ve el sıkışmaya devam ediyorum." dedi.

"İŞLER ESKİSİ GİBİ OLACAK"

6 Mart'ta Johnson, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, işlerin eskisi gibi olacağını söyledi ve İngiltere halkına ellerini 20 saniye boyunca yıkama tavsiyesinde bulundu.

9 Mart'ta Johnson hamile nişanlısı Carrie Symonds ile Milletler Topluluğu Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kraliçe 2. Elizabeth, Galler Prensi Charles ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle görüştü.

11 Mart'ta haftalık kabine toplantısına başkanlık eden Johnson, Parlamentoda Başbakan'a Sorular oturumuna katıldı ve Kraliçe ile haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirdi. Bu, Başbakan'ın Kraliçe ile son yüz yüze görüşmesi oldu.

"DAHA BİRÇOK AİLE SEVDİKLERİNİ ZAMANSIZ KAYBEDECEK"

12 Mart'ta Johnson, salgınla ilgili düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin en kötü halk sağlığı krizlerinden birini yaşadığını belirterek, "Sizinle açık şekilde konuşmam gerekiyor. Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek." dedi.

16 Mart'ta Başbakan Johnson, basın toplantısında, halkı, başkalarıyla teması ve tüm gereksiz seyahatleri durdurmaya çağırdı.

17 Mart'ta Johnson, sabah saatlerinde haftalık kabine toplantısına başkanlık etti. Başbakan akşam saatlerinde ise yardımcısı Rishi Sunak ile koronavirüsten etkilenen işletmeler için 330 milyar sterlin değerinde destek paketi açıkladı.

OKULLARIN KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

18 Mart'ta Johnson, İngiltere'deki tüm okulların 20 Mart Cuma gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapatılacağını ilan etti.

19 Mart'ta Başbakan, İngiltere'nin koronavirüs krizinde 12 hafta içinde gidişatı değiştirebileceğini söyledi.

20 Mart'ta Johnson, kafe, bar ve restoranlar ile tiyatro gibi mekanların koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılması gerektiğini duyurdu.

22 Mart'ta Başbakan, halka, gerekmedikçe sokağa çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİ

23 Mart'ta Başbakan, uyarıların dinlenmemesi üzerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ile market ve eczaneler harici tüm işletmelerin kapatılması kararı aldı.

26 Mart'ta Başbakan'da öksürük ve hafif ateş görüldü ve koronavirüs testi yapıldı. Başbakan, akşam saatlerinde yardımcısı Rishi Sunak'la ile sağlık çalışanlarının alkışlanması etkinliğine katıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

27 Mart'ta Johnson, testinin pozitif çıktığını, kendini izole edeceğini ama görevinin başında olduğunu duyurdu.

29 Mart'ta Başbakan, ülkedeki tüm hanelere gönderdiği mektupta, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtti.

31 Mart'ta Johnson, video konferans yöntemiyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

2 Nisan akşamı, İngiliz Başbakan, kendini tecrit ettiği konutunun önünde sağlık çalışanlarını alkışladı. Başbakan'ın bitkin görüntüsü dikkati çekti.

3 Nisan'da Johnson,"Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." açıklamasını yaptı.

NİŞANLISI BELİRTİLER GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLADI

4 Nisan'da Başbakan'ın hamile nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımında bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

5 Nisan'da Boris Johnson, koronavirüs testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Başbakanlık, bunun tedbir amaçlı olduğunu duyurdu.

6 Nisan'da Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. İngiliz basını, Başbakan'a oksijen tedavisi uygulandığını yazdı.