İngiliz basını oyunu kurdu! "Afgan mülteci merkezleri" yalanını Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener dolaşıma soktu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın "İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız" açıklaması Batı medyası tarafından çarpıtılarak, "İngiltere, Pakistan ve Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak" şeklinde yayınlandı. Söz konusu iftirayı muhalefet havada kaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenerek, "Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

Türkiye'ye karşı girişilen uluslarası yalan terörünün taşeronluğunu ana muhalefet partisi CHP ile ortağı İYİ Parti üstlendi. Afganistan'daki mülteci sorununu iç politikada iktidara karşı pres olarak kullanmak isteyen İngiliz oyunu şöyle...

ÖNCE İNGİLİZ BAKANIN SÖZLERİ ÇARPITILDI SONRA YALAN UYDURULDU

İngiliz muhafazakâr Mail on Sunday gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yazısında geçen, "İçişleri Bakanı ile birlikte bir sonraki aşamayı planlıyoruz. Bu ülkeye getirme yükümlülüğümüz olan Afganlar için Afganistan'ın dışındaki bölgede işlem merkezleri oluşturacağız" ifadelerinin ardından yayımladığı Glen Owen ve Ian Gallagher imzalı analiz haberinde, "Savunma Bakanlığı'nın, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde bu merkezleri oluşturmayı değerlendirdiğini" iddia etti.

DESTEK KUVVET GUARDİAN

İngiliz Guardian gazetesi de aynı gün kabine üyelerinin tüm askeri birlikler çekilmeden tahliyelerin tamamlanamayacağını kabul ederek, "İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için iltica merkezleri oluşturmayı planladığını" ileri sürdü.

TÜRKİYE JET HIZIYLA YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı İngiliz Mail on Sunday ve Guardian'ı yalanlayarak, "Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

İŞTE DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

İNGİLİZ'İN TAŞERONU KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER OLDU

Batı basınının yalan haberini art niyetli bir şekilde kullanmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye kamuoyunu aldatmaya kalktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım üstüne paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de 'mülteci merkezleri' kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak.

Şimdi Erdoğan'a sorum şu: "Ben anlaşma yapmadım" dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!

İngiltere'ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!" dedi.

Akşener de İngiliz BBC'nin Türkiye'deki uzantısı BBC Türkçe'nin yalan haberini paylaşarak, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın @RTErdogan?" sözlerini sarf etti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN SENARYOYU ANLATTI

İngiliz basınında Türkiye'ye karşı kurulan medya illüzyonunu ve içerdeki muhalefet uzantılarını deşifre eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle:

"Dün gece bir kez daha hepimizi şaşkına çeviren bir olay yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın "yalan terörü" dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördük.

Ne oldu gelin hep birlikte bakalım.

"MAKALENİN HİÇBİR YERİNDE "TÜRKİYE" GEÇMİYOR"

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede "We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country" ifadesi geçiyordu.

Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefetin sahip çıktığını belirten Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:



Yani Wallace, makalesinde "İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız" diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde "Türkiye" geçmiyor, ima dahi edilmiyordu.



Ne var ki İngiliz Bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Ve bu makale, "İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" şeklinde sunuldu. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa!

"YALANA DÖRT ELLE SARILIP HÜKÜMETİMİZE SALDIRMAYA BAŞLADILAR"



Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar.



Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi.

Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.

Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir.



Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur.



Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz."