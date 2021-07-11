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Hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı! O anlar kamerada

Hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı! O anlar kamerada
11.07.2021 00:09 - Son Güncelleme: 11.07.2021 00:35
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Suudi Arabistan’da hızını alamayan araç, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına dalarken, can kaybı yaşanmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına dalarken, can kaybı yaşanmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA
Suudi Arabistan'da facianın eşiğinden dönüldü. Hızını alamayan araç, dükkanının önünde akşam namazını kılan bir grup kişinin arasına daldı. Grup aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olayda can kaybı yaşanmadı. Araç ise başka bir araca çarparak güçlükle durabildi. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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