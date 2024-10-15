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Hizbullah'tan savaş ilanı!
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Hizbullah'tan savaş ilanı!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 19:41

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım canlı yayında konuştu.

Hizbullah'ın açıkça savaşta olduğunu söyleyen Kasım şöyle konuştu:

"İsrail her şeyi yok etmek istiyor. İsrail'in işgalciliği Filistin ile sınırlı kalmıyor, suç işlerken ABD'den tam destek alıyorlar. İsrail'e karşı tek yol direniştir. Artık destek değil direkt savaştayız. İsrail bugün hem bize hem Gazze'ye saldırıyor. Mücahitlerimiz İsrailli düşmanlara karşı ön cephede savaşıyor.

İsrail topraklarımızda ilerleyemiyor. İHA'larımız, füzelerimiz artık Tel Aviv'e ulaşıyor. İsrail yüze yakın ölü ve yaralı ilan etti, bunun daha fazla olduğunu biz biliyoruz. İsrail'de her noktayı hedef alabiliriz. Bu artık bizim hakkımız nereyi uygun görürsek hedef alıp vuracağız. Çünkü dengeyi onlar bozdu, bu kapıyı onlar açtı.

Çözüm yolu sadece ateşkestir, duruşumuzu değiştirmiyoruz. İsrail ateşkes ilan etmediği sürece vurmaya devam edeceğiz. Eğer anlaşabilirsek vatandaşları Kuzey'e dönebilir ama savaş devam ederse 2 milyon İsraillinin hayatı tehlikeye girecek. Herhangi bir günde herhangi bir saatte vurabiliriz. İsraillilere sesleniyorum, ordunuza değil kendi gözlerinize inanın. Gazze'de bir yıldır efsane gücünüz hiçbir şey yapamadı. Şehitler, yaralılar var ama görüyorsunuz bizler direniyoruz."

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