RAMAZAN İMSAKİYE
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Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı video! Bir anda yere yığıldı!

Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı video! Bir anda yere yığıldı!
04.05.2021 13:37
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Hindistan'dan içler acısı...
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en ağır can kaybının yaşandığı Hindistan'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Her gün 400 bine yakın yeni vakanın görüldüğü Hindistan'da bir sağlık görevlisinin bir Kovid-19 hastasını hastaneye taşırken, ölümle sonuçlanacak bir kalp krizi geçirerek kendinden geçtiği anlar dünyayı şoka soktu. Bir başka görüntüde ise genç bir kadın oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. İşte virüsün sıfır noktası haline gelen Hindistan'dan içler acısı görüntüler…


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