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Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktüğü anlar! 100’den fazla yaralı

Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktüğü anlar! 100’den fazla yaralı
23.03.2021 22:30
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Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izleyen yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.


Olay, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde meydana geldi. Kentte düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü. Kazada, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
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