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Hindistan'da sel ve toprak kaymasında 22 kişi hayatını kaybetti!

Hindistan'da sel ve toprak kaymasında 22 kişi hayatını kaybetti!
21.07.2023 18:55

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Hindistan’in Maharashtra eyaletinde etkili olan siddetli yagislarin neden oldugu toprak kaymasinda 22 kisi hayatini kaybetti.

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Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bağlı Isrhalwaldi köyünde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında 22 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki 50 evden 17'si toprak altında kalırken ağaçlar devrildi, pek çok yer çamur atında kaldı. Bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalan en az 100 kişiyi aramaya kurtarma çalışmalarına hız verdi. En az 225 kişinin yaşadığı köyde 80'den fazla kişi bölgeyi terk ederken, geride kalanlar için güvenli alanlar oluşturuldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının zorluk yaşandığını ifade eden yetkililer, bölgede daha fazla toprak kayması yaşanmasından endişe ediyor.

Maharashtra Eyalet Başkanı Eknath Shinde ise toprak kayması nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelere 6 bin dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

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