PODCAST CANLI YAYIN
Hindistan’da sel: En az 18 ölü

Hindistan’da sel: En az 18 ölü

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu belirtildi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar can kaybına neden oldu. Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de kayboldu. Afet sonucunda kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldi, bölgede internet bağlantısı kesildi. Yetkililer afet bölgesine acil müdahale gerçekleştirirken, Dudia Köprüsü'nün selde zarar gördüğünü aktardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Darjeeling ve Sikkim bölgesindeki bazı turistik noktalar ve iş yerleri kapatılırken, Jalpaiguri, Siliguri ve Cooch Behar kentlerinde de çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağışların 7 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) halihazırda bölge için şiddetli yağışların devam edeceğine ilişkin uyarı yapmışken, Sikkim bölgesinde kırmızı alarm durumu ilan etti. Açıklamada, bölgedeki yağışların 7 Ekim'e kadar devam etmesinin öngörüldüğü ve Bengal'in kuzeyinde etkisini sürdüren yağışların daha fazla sele neden olabileceği belirtildi.

Başbakan Modi başsağlığı diledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı. Modi yaralıların kısa sürede iyileşmesini dilerken, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu aktardı.

Bunlar da Var

Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle